PSG : Impossible de retenir Neymar et Mbappé, Tuchel s’avoue vaincu

Confronté à de nombreuses blessures depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain aurait aimé conserver ses attaquants Neymar et Kylian Mbappé pendant la trêve internationale. Mais leurs sélections respectives en ont décidé autrement.

Comme avant chaque rencontre cette saison, l’infirmerie du Paris Saint-Germain affiche complet. Thomas Tuchel doit en effet préparer la venue du Stade Rennais samedi soir sans Keylor Navas, Presnel Kimpembe, Juan Bernat, Marco Verratti, Julian Draxler et Mauro Icardi. Sans compter les deux stars Neymar et Kylian Mbappé, que le club de la capitale avait rapidement annoncé absents en espérant probablement amadouer leurs sélections respectives avant la trêve internationale. Mais la stratégie n’a pas fonctionné puisque le Français Didier Deschamps a bien convoqué l’ancien Monégasque. Pendant que le coach auriverde Tite compte sur la présence de son meneur de jeu.

De quoi créer une double polémique avec le PSG ? Pas du tout. Lancé sur le sujet en conférence de presse, l’entraîneur parisien n’a pas cherché la confrontation et s’est avoué vaincu. « C'est le droit des équipes nationales d'appeler des joueurs, a reconnu Tuchel. Nous, on ne peut rien faire. Je préfère, s'ils sont blessés, qu'ils ne jouent pas. Mais on a aussi confiance dans les staffs des équipes nationales pour qu'ils fassent les bons soins avec les gars. » Habitué à se plaindre du calendrier infernal pour ses joueurs, le technicien allemand risque de changer de ton si Neymar et Mbappé reviennent blessés...