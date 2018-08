PSG : La piste Ricardo Rodriguez est déjà morte

Dans : PSG, Mercato.

En réponse à la rumeur propagée par TF1 concernant la possibilité que Ricardo Rodriguez, le latéral du Milan AC, soit le joueur ciblé par le Paris Saint-Germain lors de ce mercato, Sky Sports Italia annonce ce mardi après-midi que l'international suisse n'a pas du tout l'intention de quitter le club lombard.

Ricardo Rodriguez est en effet convaincu que son avenir s'inscrit à Milan, d'autant plus que les retours de Leonardo et de Paolo Maldini ont montré que les dirigeants milanais avaient retrouvé des ambitions sportives. Autrement dit, le PSG peut déjà oublier le latéral suisse, et se tourner vers d'autres pistes, lesquelles ne manquent pas si l'on en croit l'ensemble des noms cités ces derniers jours pour venir renforcer le club de la capitale dans le secteur défensif.