PSG : Al-Khelaïfi, un numéro inconnu pour Pogba

Dans : PSG.

En fin de contrat dans un an avec Manchester United, Paul Pogba fait le point sur son avenir.

Comme d’autres grands joueurs, notamment Kylian Mbappé, Paul Pogba est en fin de contrat en juin 2022. Le milieu de terrain est en position de force. Son célèbre agent, Mino Raiola, gère d’une main de fer le dossier. Manchester United commence sérieusement à s’inquiéter selon ESPN. Un départ libre l’an prochain de Paul Pogba, recruté à la Juventus pour plus de 100 ME, un record en 2016, ferait tache. Le Real Madrid, comme depuis plusieurs saisons, mais aussi la Juventus et le PSG sont à l’affût. Leonardo a l’atout Raiola, avec qui il entretient de très bonnes relations. Présent en conférence de presse ce jeudi, Paul Pogba s’est exprimé sur son futur. Nasser al-Khelaïfi ? Il ne l’a jamais appelé.

« Des contacts avec Paris ? Il me reste un an de contrat. Tout le monde le sait. Je n’ai pas encore eu de proposition concrète (de Manchester United). Je ne me suis pas posé avec les dirigeants et l'entraîneur, je suis encore à Manchester. Ma pensée là c'est l'Euro. Je suis concentré. J'ai plus d'expérience qu'avant, je suis focus sur le présent, c'est l'Euro. J'ai un agent qui s'occupe de tout ça. Je n'ai pas le numéro de Nasser », a souri Paul Pogba. Le champion du monde ne ferme aucune porte. Comme pour d’autres dossiers chauds du mercato estival, les négociations devraient se débloquer après l’Euro. Et si Paul Pogba continue dans le rythme de ses deux performances contre le Pays de Galle (3-0) et la Bulgarie (3-0), de grosses écuries européennes pour casser la tirelire dès cet été. Encore plus si Manchester United ne se dépêche pas de poser une belle offre de prolongation sur la table.