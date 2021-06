PSG : La méthode Laurent Blanc, Digne n'est pas emballé

Dans : PSG.

Dans un entretien accordé au journal L’Equipe, Lucas Digne a évoqué les entraîneurs qui ont marqué sa carrière.

Au moment de chanter les louanges de ses anciens entraîneurs, le défenseur d’Everton et de l’Equipe de France cite Carlo Ancelotti, Didier Deschamps ou encore Rudi Garcia. En revanche, celui qui a également porté les couleurs du PSG ne prononce pas le nom de Laurent Blanc. Invité à détailler la méthode Blanc, le latéral gauche formé à Lille ne s’est pas montré très élogieux. Lucas Digne regrette notamment le manque de dialogue de l’entraîneur tricolore avec ses joueurs. Le défenseur français, sélectionné par Didier Deschamps pour l’Euro 2021, est en revanche bien plus sympathique à l’égard de Jean-Louis Gasset. Le coach de Bordeaux, adjoint de Laurent Blanc au PSG, était logiquement plus dans le rapport humain avec les joueurs de part son rôle de numéro deux.

Blanc critiqué, Gasset encensé

« Ses entraînements étaient entre guillemets classiques. Après, humainement, je n'ai pas eu d'atomes crochus avec lui et voilà, c'est comme ça. Je vous ai cité les entraîneurs qui m'ont le plus marqué. Au PSG, j'étais plus proche de Jean-Louis Gasset (alors adjoint de Blanc), qui parlait beaucoup avec les joueurs » a fait savoir Lucas Digne, bien plus marqué par Ancelotti, Garcia ou encore Didier Deschamps que par Laurent Blanc. Et de poursuivre. « C'était un mode de fonctionnement. Laurent Blanc, c'était plus l'oeil. Il échangeait un peu moins et c'était comme ça avec tout le monde, pas uniquement avec moi » a conclu l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain et d’Everton. Au sujet des entraîneurs, Lucas Digne va d’ailleurs connaître un nouveau coach à Everton à son retour de la sélection. Et pour cause, Carlo Ancelotti a quitté les Toffees pour le Real Madrid. A ce jour, l’identité du futur entraîneur d’Everton est toujours un mystère.