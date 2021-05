OL : Laurent Blanc entraîneur, et si c'était lui !

Dans : OL.

Rudi Garcia sera sur le banc de l'Olympique Lyonnais dimanche soir au Groupama Stadium contre Nice. Mais l'entraîneur de l'OL va probablement laisser sa place. Les rumeurs se bousculent.

Jean-Michel Aulas le répète régulièrement, il n’a toujours pas décidé qui sera le coach de Lyon la saison prochaine. Le président du club de foot rhodanien souhaite d’abord de savoir si l’OL sera en Ligue des champions la saison prochaine avant de trancher concernant Rudi Garcia. Après deux saisons passées dans la capitale des Gaules, le technicien français sait que son avenir ne tient qu’à un fil, d’autant plus que depuis des semaines des noms circulent pour le remplacer. Ces derniers jours, Christophe Galtier fait figure de favori, l’actuel entraîneur de Lille ayant une excellente relation avec Jean-Michel Aulas, et ne l’ayant jamais caché. Mais Galtier est également la priorité de Nice, où Ineos veut mettre le paquet pour relancer le club azuréen qui n’a pas connu une saison à la hauteur des attentes de Jim Ratcliffe, le milliardaire anglais propriétaire du Gym. A la veille du dernier match de la saison, Le Progrès évoque la situation de l’Olympique Lyonnais et relance une piste qui avait été bouillante il y a deux ans quand l’OL avait viré rapidement Sylvinho avant de recruter Garcia.

Laurent Blanc entraîneur de Lyon ?

Faisant le point sur ce dossier, le quotidien sportif évoque quatre pistes si le contrat de Rudi Garcia n’était pas prolongé, à savoir Christophe Galtier, même si le quotidien régional admet que Nice est en pole, Patrick Vieira, qui avait été limogé par le Gym, une solution interne avec bien évidemment Juninho dans la tête, mais également une piste qui revient régulièrement ces derniers temps celle qui mène à Laurent Blanc. Après quelques mois au Qatar, par précisément au club d'Al-Rayaan SC, l’ancien entraîneur de Bordeaux, du PSG et de l’équipe de France pourrait faire son grand retour en Ligue 1 du côté de l’Olympique Lyonnais. Cependant, Laurent Blanc, qui avait été recalé par Jean-Michel Aulas et Juninho en 2019, est également évoqué à Lille pour succéder à Christophe Galtier. Un vrai jeu des chaises musicales qui pourrait s’arrêter en milieu de semaine prochaine, date à laquelle le boss de l’OL pourrait faire une annonce.