PSG ‍: Kylian Mbappé sur le déclin, Didier Roustan ose le dire

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Comme à Newcastle ou à Milan lors des précédents matchs de Ligue des Champions à l’extérieur, Kylian Mbappé n’a pas réussi à se montrer décisif mercredi soir lors du déplacement du PSG à Dortmund (1-1).

Auteur d’un but refusé pour une légère position de hors-jeu, Kylian Mbappé n’a pas réussi à forcer la décision en faveur du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Borussia Dortmund, mercredi soir lors de la sixième journée de la phase de groupes de Ligue des Champions. L’international français a été actif, délivrant quelques bons ballons à Randal Kolo Muani ou encore à Bradley Barcola et en se créant quelques occasions comme lors du sauvetage miraculeux de Niklas Süle. Mais de manière générale, les supporters du PSG ainsi que les observateurs attendent plus d’un joueur ayant terminé sur le podium du Ballon d’Or en 2023.

QUEL SAUVETAGE DE SÜLE 😱😱



L'Allemand enlève un but à Kylian Mbappé sur sa ligne ❗️#BVBPSG | #UCL pic.twitter.com/854RqfijL0 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 13, 2023

Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, Didier Roustan a abondé en ce sens. Et le journaliste n’a pas peur des mots puisque selon lui, Kylian Mbappé est bien moins impactant qu’il y a quelques années, lorsqu’il planait en Ligue des Champions en inscrivant des doublés voire des triplés contre des équipes tels que le Bayern Munich ou le FC Barcelone. Dans des matchs comme celui de mercredi à Dortmund, c’est bel et bien le capitaine de l’Equipe de France qui doit faire la décision et force est de constater qu’au Signal Iduna Park, l’ancien Monégasque en a été incapable.

Didier Roustan intransigeant avec Kylian Mbappé

« Il est censé être dans les trois meilleurs joueurs du monde, c’est là que l’on met le curseur. Et encore une fois, il n’est pas décisif, pas plus qu’un autre en tout cas. Il est plus adroit que Kolo Muani dans ses remises mais il ne fait aucune différence. Ce n’est pas un bon dribbleur, il ne passe qu’en force… ne pas savoir dribbler, pour un des trois meilleurs joueurs du monde déjà, c’est embêtant. Lui devrait faire plus de différences, qu’il faisait avant il y a deux ou trois ans et que je ne le vois plus faire. J’attends beaucoup plus de Kylian Mbappé » détaille Didier Roustan avant de poursuivre au sujet de l'attaquant parisien.

¡La molestia de Mbappé! 😠



Parece que a Kylian no le gustó la actuación del PSG, que por poco los deja fuera de la #BenditaChampions. 🫣#TNTSportsMex pic.twitter.com/abCubWSbx7 — TNT Sports México (@tntsportsmex) December 13, 2023

« La différence sur le côté qu’il fait sur le but, c’est le minimum syndical. Si on parle d’un joueur sans plus, je dis que c’est bien de faire ça. Mais on parle de Kylian Mbappé. Il a été plus présent que contre Newcastle ou Milan. Là, il était plus en vue car il y avait des boulevards mais je trouve que c’est insuffisant. On attend de lui dans un match comme ça qu’il règle l’affaire » indique le président de L’Equipe du Soir. Des critiques qui vont sans doute chatouiller l’ego de Kylian Mbappé, qui ne peut de toute façon pas se satisfaire de ses prestations en phase de groupes de Ligue des Champions avec seulement trois buts inscrits et une influence pas assez conséquente sur le jeu du Paris Saint-Germain en Europe.