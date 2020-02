PSG : La mère de Cavani entre en guerre avec l’Atlético !

Dans : PSG.

Cet hiver, Edinson Cavani a été au cœur du feuilleton du mercato, mais son transfert du Paris Saint-Germain à l’Atlético de Madrid est finalement tombé à l’eau.

Tout proche de rejoindre les Colchoneros, l’attaquant uruguayen de 32 ans était déterminé à quitter le PSG pour découvrir la Liga. Preuve qu’il souhaitait rejoindre l’Atlético de Madrid et aucun autre club, Edinson Cavani a refusé les avances de Chelsea, Manchester United ou encore l’Inter Miami pour rallier la capitale espagnole. Le deal est finalement tombé à l’eau et samedi, le président de l’Atlético, Enrique Cerezo, s’en était violemment pris à l’entourage de Cavani, qu’il estime responsable de l’échec de ce transfert. Des propos qui ont vexé la mère de l’attaquant du PSG, laquelle s’est emportée dans les colonnes du quotidien AS.

C'était l'Atlético ou rien pour Cavani cet hiver

« Nous ne comprenons pas pourquoi le président a dit une telle barbarie. C’était hors de propos. Cela faisait très mal, car il est absolument faux que Walter (frère et agent d’Edinson) ait demandé un bonus à la signature. Cet homme, ce qu’il aurait dû faire, c’est de dire à ses fans pourquoi Cavani n’est vraiment pas allé à l’Atlético, et c’est pourquoi, premièrement, le PSG n’a pas voulu le laisser sortir, et deuxièmement, l’Atlético n’est jamais venu avec ce que le PSG a demandé » a lâché Berta Gomez, laquelle ne s’est pas arrêtée en si bon chemin en indiquant que Cavani avait fait son maximum pour rejoindre l’Atlético de Madrid.

« Mon fils a fait tout ce qu’il pouvait pour aller à l’Atlético. Il a mis la pression au PSG pour qu’il le laisse partir et ensuite il a transmis à son frère qu’il était disposé à baisser son salaire pour faciliter son transfert à l’Atlético. Il voulait jouer avec El Cholo Simeone et il l’a démontré à chaque moment. Edinson ne voulait pas que l’argent soit un problème, car si c’était pour l’argent, il serait allé à Manchester United, Chelsea ou l’Inter Miami, qui a fait une offre importante pour lui » a ajouté la mère d’Edinson Cavani, pour qui les accusations des dirigeants de l’Atlético de Madrid sont tout simplement intolérables. Voilà qui ne va pas réchauffer les relations entre les différentes parties dans l’optique d’un éventuel deal en juin prochain…