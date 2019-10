PSG : Kimpembe bouffe Falcao, Paris n'avait jamais vu ça

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Enfin débarrassé de ses blessures, Presnel Kimpembe retrouve son meilleur niveau avec le Paris Saint-Germain.

Le défenseur central a toujours la confiance de l’entraîneur Thomas Tuchel, qui ne regrette sûrement pas de l’avoir titularisé mardi. Face à Galatasaray (0-1), l’international tricolore s’est montré impérial. Rien à voir avec le Kimpembe fébrile de la saison dernière. La preuve avec cette incroyable statistique selon laquelle le Parisien a remporté 19 de ses 27 duels à Istanbul, soit le total le plus élevé pour un défenseur du PSG en C1 depuis que le statisticien Opta analyse la compétition (2003-2004) ! Aux côtés de Thiago Silva, le gaucher a lui aussi été monstrueux face à Radamel Falcao et les autres. Ce qui ne l’a pas empêché de rester modeste.

« Ma performance ? C'est sûr que quand tout le monde est au niveau, c'est plus facile pour le coéquipier qui est à côté, a expliqué Kimpembe sur RMC Sport. L'équipe a su faire un gros match et surtout sans encaisser de but à l'extérieur, ça fait plaisir. Dans le football et dans notre équipe, c'est toujours le travail d'équipe qui reste le plus important. C'est le collectif et on sait tous que dans le football, c'est comme ça. Après, on a des grands joueurs comme Kylian, Ney, Icardi et ce sont eux qui peuvent nous débloquer dans des matchs compliqués. » En concurrence avec Abdou Diallo, le champion du monde a marqué des points.