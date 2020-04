PSG : La Juve fonce sur un buteur, un doute sur Icardi ?

Dans : PSG.

Les semaines passent et pour l’heure, il est totalement impossible de savoir où évoluera Mauro Icardi la saison prochaine.

Prêté avec une option d’achat à 70 ME par l’Inter Milan au Paris Saint-Germain l’été dernier, l’international argentin fait régulièrement l’objet de rumeurs l’envoyant à la Juventus Turin dans la presse italienne. De nombreuses rumeurs qui agacent sa compagne et agent, Wanda Nara. Lors d’un live Instagram ce week-end, l’épouse du buteur parisien a perdu patience. « Mauro signe ici, et après Mauro signe là-bas ! Je ne veux plus de questions sur le football à propos de Mauro Icardi. Mauro a un compte Instagram, vous pouvez lui poser directement des questions sur son avenir. Tant de questions à propos d’Icardi mamma mia ! » a pesté Wanda Nara, pour qui le futur club de Mauro Icardi est également un mystère pour l’instant.

Ce qui est certain, c’est que la Juventus Turin n’est pas prête à tout pour s’offrir le buteur du Paris Saint-Germain. La preuve, Sport Mediaset indique ce dimanche que l’attaquant parisien n’est pas la priorité de la Vieille Dame dans l’optique du mercato. A en croire le média transalpin, le coach de la Juventus Maurizio Sarri préférerait recruter Arkadiusz Milik, en fin de contrat en 2021 à Naples et dont le prix est largement inférieur à celui de Mauro Icardi. Auteur de 12 buts en 22 matchs, le Polonais a un profil très apprécié par l’entraîneur de la Juventus Turin et son choix a d’ores et déjà été validé par le président turinois Andrea Agnelli. Un contact a ainsi d’ores et déjà été établi entre l’entourage du buteur et la Juventus Turin. Des premiers échanges très positifs puisque le Polonais a donné son accord de principe pour rejoindre le champion d’Italie en titre. Une bonne nouvelle pour la Juve qui pourrait donc renforcer son équipe avec un attaquant bien moins sujet à problèmes que Mauro Icardi… et moins cher. En parallèle et même si cela demande confirmation, la Juventus Turin a également manifesté son intérêt pour Harry Kane mais bien évidemment, il s'agit d'une piste bien plus onéreuse qui ne pourra se concrétiser que si le club transalpin boucle une grosse vente.