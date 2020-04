PSG : Mauro Icardi finit par faire craquer Wanda Nara

Dans : PSG.

L'avenir de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain étant loin d'être acquis, son épouse et agent commence à devenir folle face aux nombreuses rumeurs.

Prêté avec option d’achat par l’Inter au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi ne restera dans la capitale que si Nasser Al-Khelaifi et Leonardo estiment que l’attaquant argentin mérite bien les 70ME de la clause qui figure dans le contrat paraphé avec le club italien. Avant même l’arrêt total des compétitions imposé par l’épidémie de coronavirus, la situation de Mauro Icardi était trouble, les performances de ce dernier n’étant plus réellement à la hauteur des attentes et encore moins de la somme colossale que son acquisition représentait, même pour un club comme le PSG. Et cela d’autant plus que Thomas Tuchel, d’abord fan du joueur argentin, l’avait peu à peu poussé vers le banc au profit d’Edinson Cavani. On en était là du cas Mauro Icardi, avant que le coronavirus change la trajectoire de la planète et évidemment celle du football mondial, l’économie du foot ne pouvant pas échapper à une remise en cause.

Autrement dit, si Mauro Icardi pouvait éventuellement valoir 70ME dans un mercato avant le Covid-19, cela ne sera probablement plus le cas lorsque le prochain marché des transferts aura lieu. Cela n’empêche pas les rumeurs de s’intensifier, l’attaquant argentin de l’Inter prêté au Paris Saint-Germain étant annoncé à Naples, à la Juventus ou plus récemment à l’Atlético Madrid. Et du côté de Wanda Nara, compagne et agent de Mauro Icardi, les bornes sont dépassées. Actuellement confinée avec toute sa famille en Italie, Mme Icardi a profité d’un live sur Instagram pour remettre tout le monde en place, alors qu’elle était harcelée de questions sur l’avenir de son mari. « Mauro signe ici, et après Mauro signe là-bas ! Je ne veux plus de questions sur le football à propos de Mauro Icardi. Mauro a un compte Instagram, vous pouvez lui poser directement des questions sur son avenir. Tant de questions à propos d’Icardi mamma mia ! », s’est emportée Wanda Nara, qui espérait probablement que ses followers soient plus intéressés par autre chose que son attaquant de compagnon. Raté.