PSG : La France éliminée, Thomas Meunier est mort de rire

Au lendemain de l’élimination surprise de la Belgique de la Ligue des Nations, la France a également dit adieu au Final Four de la fin de saison en voyant l’Allemagne se faire remonter par les Pays-Bas, ce lundi soir (2-2).

Résultat, les deux voisins sont éliminés, ce qui leur fait un point commun après les échanges acerbes qui ont suivi l’élimination des Diables Rouges par les Bleus en demi-finale de la Coupe du monde. Et cette chute collective a l’air de beaucoup faire marrer Thomas Meunier. Toujours adepte de blague et de l’humour grinçant, le défenseur du Paris Saint-Germain a souligné que les deux pays pouvaient donc se rencontrer en match amical maintenant que leur calendrier s’est libéré.

« Bon... et si on faisait un petit match amical en mars entre les deux meilleures équipes du monde? Surtout pas d'Europe... On joue dans la cour des grands, messieurs », a balancé l’international belge, qui reprend ainsi avec humour les remarques d’après Coupe du monde, où les Diables Rouges s’estimaient champions du monde du beau jeu, et les Tricolores avaient eux le titre réel en poche. Un chambrage en règle, mais qui forcément n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux.