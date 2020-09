PSG : La décision choc d'Al-Khelaïfi, 10 joueurs en vente !

Dans : PSG.

Le PSG a besoin de liquidités en vendant des joueurs, et est prêt à employer les grands moyens pour cela.

Kylian Mbappé a mis un coup de pression la semaine dernière, demandant des recrues de premier choix pour continuer à se rapprocher d’un sacre européen en Ligue des Champions. Les dirigeants du PSG le savent néanmoins, impossible de lâcher des dizaines de millions d’euros d’un coup de baguette magique, il faut d’abord vendre. Une mission que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo pensaient certainement plus facile. Mais chaque dossier est incroyablement compliqué, au point d’avoir provoqué un élargissement des candidats au départ forcé ces derniers jours. Si le PSG rêvait de céder Julian Draxler et Alphonse Areola rapidement pour récupérer une somme non négligeable, l’Allemand n’a pas du tout envie de partir, et le Français ne fait pas l’objet d’offres en dehors de prêts. Même chose pour Idrissa Gueye, qui ne sera pas retenu, mais n’envisage un transfert qu’en cas de grosse offre venue d’Angleterre, ce qui n’est pas le cas. Et la liste des joueurs que le PSG met sur la liste des transferts ne cesse désormais de s’allonger, énumère Le Parisien, qui arrive au total de 10 éléments.

Le quotidien francilien cite en effet Colin Dagba, qui n’a pas convaincu Thomas Tuchel, Ander Herrera, intéressant dans le Final 8 mais décevant sur la saison, et Abdou Diallo, qui n’a pas l’étoffe d’un titulaire, sur la liste des partants potentiels. A ceux-là s’ajoute l’inévitable Jesé, pour qui n’importe quelle offre sera bonne à prendre. Chez les jeunes, le PSG est prêt à écouter les offres pour son troisième arrière gauche Mitchel Bakker et son défenseur central Loïc Mbe Soh, voire même pour le prometteur Arnaud Kalimuendo. Du haut de ses 18 ans, l’avant-centre considéré comme une grosse promesse du centre de formation, pourrait faire très rapidement ses débuts en Ligue 1, mais aussi rapporter gros et rejoindre les rangs des joueurs vendus en urgence par le PSG, faute de réussir à le faire avec ses éléments les plus expérimentés.