PSG : Mbappé parle mercato, le Qatar en alerte

Kylian Mbappé a profité de son passage sur TF1 pour envoyer un message très clair aux dirigeants du Paris Saint-Germain concernant le mercato.

Elément clé du PSG, Kylian Mbappé a une voix qui porte au sein du vestiaire parisien, le champion du monde français étant considéré comme l’avenir du club de la capitale par l'Emir du Qatar. Et si la question de sa prolongation à Paris n’a pas été évoquée lors de son interview à Téléfoot, le jeune attaquant tricolore a quand même fait passer un message à Nasser Al-Khelaifi et même à Doha. Car si Kylian Mbappé est toujours aussi motivé à l’idée de gagner la Ligue des champions sous le maillot du Paris Saint-Germain, il prévient ses dirigeants que pour cela il ne faudra pas se contenter de faire signer Sergio Rico et Eric Choupo-Moting. Très clairement, l’ancien monégasque veut des vrais renforts au PSG, seule manière selon lui de permettre au club de la capitale d’enfin décrocher la C1.

Sans hausser le ton, Kylian Mbappé adresse quand même un petit avertissement à destination du Qatar. « Bien sûr qu'il faut acheter des joueurs au mercato ! Il y a des gens au PSG qui font leur travail et j'espère qu'on aura des bonnes recrues et qu'on pourra redémarrer la saison avec l'objectif de faire mieux que la saison passée. Il y avait un blocage, cela faisait neuf ans que le club n'avait pas passé les quarts de finale de la Ligue des champions, même si on ne voulait pas le laisser paraître. Là, on a brisé cela, et on a vu comment il fallait faire (...) On a créé un collectif, mais il y a des ajustements à faire, et une fois que cela sera fait on pourra gagner. La Ligue des champions se gagne sur des détails, on va le faire », a prévenu l’attaquant du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France. A Leonardo de se mettre au boulot pour apporter les renforts attendus par Kylian Mbappé.