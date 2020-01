PSG : La confidence sur la vie nocturne de Neymar

Dans : PSG.

Neymar est revenu à son meilleur niveau avec le PSG, et cela se voit dans son jeu, son attitude et son efficacité. Un proche fait même un aveu étonnant.



Au fond du trou pendant l’été, quand il enchainait les blessures au point d’en avoir marre d’être au PSG, et de demander son transfert afin de revenir au FC Barcelone, Neymar a réussi à inverser la tendance. Celui qui se dit seulement heureux quand il joue au football enchaine enfin les matchs, et vient de traverser deux mois entiers sans blessure, ce qui ne lui était plus arrivée depuis l’automne 2018. Une véritable renaissance qui a permis aussi de se réconcilier avec le public du Parc des Princes, qui a arrêté les sifflets pour passer aux applaudissements. Plus performant, mais aussi plus ouvert avec les fans et les médias, Neymar semble avoir mûri. Ce n’est pas l’avis de Thiago Silva, pour qui son compatriote n’a pas du tout changé, mais c’est simplement que tout passe beaucoup mieux quand on enfile les buts comme l’ancien barcelonais est en train de le faire lors des huit derniers matchs.



« Neymar, c’est le même qu’il a toujours été. Mais quand les choses marchent bien, qu’il marque et donne des passes décisives, les gens pensent qu’il a changé », a fait savoir son entourage, conforté par l’entourage de Neymar, qui a tenu à effectuer une précision étonnante. « Les gens ne le connaissent pas, ils pensent que c’est un fêtard, il est comme tous les jeunes de son âge, mais il sortait plus à Barcelone qu’aujourd’hui », a confié au Parisien un proche du Brésilien, pour qui Neymar est bien moins excessif dans ses sorties qu’il ne l’était à Barcelone.