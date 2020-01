PSG : Neymar entre dans la légende à Paris, Barcelone salive

Dans : PSG.

Auteur d'un but ce mercredi contre Monaco, Neymar rejoint Carlos Bianchi et...Kylian Mbappé dans l'histoire du club de la capitale.

A ceux qui ne voyaient en lui qu’une star de passage au Paris Saint-Germain, Neymar a visiblement décidé de répondre sur les terrains de Ligue 1 cette saison. Et même si la saison du joueur brésilien ne sera jugée qu’à l’aune de ses performances en Ligue des champions, c’est une évidence Neymar régale cette saison dans notre Championnat. Après sa démonstration de dimanche contre Monaco, l’ancien barcelonais a encore une fois rendu une sacrée copie lors du succès parisien à Louis II, le Brésilien abattant du boulot défensif et bien évidemment offensif.

Neymar enchaîne les buts...et les cadeaux à Mbappé

Auteur d’un but sur penalty juste avant la pause, Neymar a fait un pas de plus pour entrer dans la longue histoire du PSG puisqu’il a marqué au moins un but lors des huit dernières rencontres du club de la capitale, toutes compétitions confondues (Nantes, Montpellier, Galatasaray, AS Saint-Etienne, Amiens, AS Saint-Etienne, Monaco et Monaco). Seul le légendaire buteur argentin, Carlos Bianchi, et plus récemment Kylian Mbappé, ont déjà réussi une telle série…en cours concernant Neymar. De quoi forcément faire saliver le FC Barcelone qui garde toujours un oeil très attentif aux performances du joueur de la Seleçao et du Paris Saint-Germain. Si le Barça veut défier le Real Madrid la saison prochaine, il sait ce qu'il lui reste à faire.