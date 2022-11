PSG : La clan Mbappé prend des gifles en Italie

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Après un bras de fer entre le PSG et le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a finalement pris la décision de rester à Paris, contre toute attente. Une décision autant adulée que critiquée. Zlatan Ibrahimovic a également un avis tranché sur la question.

Depuis qu'il évolue avec les équipes de jeunes à l'AS Monaco, Kylian Mbappé a immédiatement été propulsé au rang de star du football. S'il est mondialement connu depuis la victoire de l'Équipe de France lors de la Coupe du monde 2018, le prodige de Bondy est connu dans le milieu du ballon rond depuis ses 14 ans. Âge auquel le Real Madrid voulait déjà signer l'attaquant. Cette notoriété acquise très jeune a forcé l'entourage de Kylian Mbappé à avoir d'autres fonctions que parents, puisque son père et sa mère ont endossé la dure mission d'agent et conseiller du joueur. Une situation souvent remarquée dans le milieu du football, avec parfois quelques soucis. Mais pour Zlatan Ibrahimovic, interrogé sur ce thème, ce n'est pas une bonne chose pour un joueur et notamment pour Mbappé qui voit fréquemment sa mère faire des interventions dans les médias. L'ancien buteur du PSG a critiqué l'entourage de l'attaquant de 23 ans dans une interview pour Canal +.

Zlatan fustige la gestion de carrière de Mbappé

🗨️ "Mbappé s'est mis dans une situation ou il est plus important que le club. Or tu n'es jamais plus grand qu'un club."



L'avis très tranché de Zlatan Ibrahimović sur le choix de Kylian Mbappé de rester au PSG 🎙️ pic.twitter.com/e4p0Alop7S — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 2, 2022

« Quand un enfant devient fort, il peut facilement gagner de l'argent. Alors ses parents deviennent avocats, agents, entraîneurs. D'une chose, ils en deviennent une autre. Et ça, c'est le problème. C'est là que tu perds ton autodiscipline et qui tu es. Aujourd'hui avec cette nouvelle génération, les parents, papa, maman, qui tu veux, ils pensent être devenus des stars. Ils parlent dans les journaux. Mais pour qui tu te prends ? Tais-toi et reste à ta place. C'est à ton fils de travailler et d'avoir de la discipline » a déclaré l'attaquant suédois de l'AC Milan et ancienne star du Paris Saint-Germain. Zlatan Ibrahimovic, qui avait confié sa carrière à Mino Raiola, avant la mort de ce dernier, estime que la famille de Kylian Mbappé ne devrait pas interférer dans la carrière de l'international Français (59 sélections). Pas sûr que l'entourage de Mbappé apprécie les propos de Zlatan, même si on se doute bien que ce dernier s'en moque éperdumment.