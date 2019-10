PSG : La célébration de Neymar était adressée à une femme

Dans : PSG, Ligue 1.

Auteur du quatrième but du Paris Saint-Germain contre Angers, alors que l'on allait entamer le temps additionnel, Neymar a célébré de manière originale sa réalisation. En effet, la star brésilienne a simulé un appel téléphonique, en montrant qu'il avait essayé plusieurs fois de téléphoner à une personne. Histoire d'en dire un peu plus sur cette séquence, la star brésilienne du PSG a jugé utile de relayer via son compte Instagram cette célébration, ce qui a permis aux 126 millions de followers de Neymar de comprendre le sens de tout cela. En effet, le joueur parisien a repris les paroles d'une chanson : « Bonjour, je t'ai appelé. Tu dois être occupé. Très bien, à une autre fois » en illustrant cela avec les images prises samedi au Paric des Princes.

Ce tube, totalement inconnu en France, a été chanté au Brésil par Anitta, dont la relation avec Neymar il y a quelques mois avait fait exploser le couple que le Brésilien formait à l'époque avec Bruna Marquezine. On ne sait pas ce que voulait faire comprendre Neymar Jr à la jeune artiste avec ce message, mais son but lors de PSG-SCO aura au moins servi à quelque chose. Ainsi va la vie sentimentale de la star brésilienne.