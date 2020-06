PSG : La belle vente inespérée, Draxler vers le Hertha

Dans : PSG.

Le PSG n’en veut plus, Julian Draxler l’a bien compris et on se dirige vers un départ de l’Allemand vers le Hertha Berlin.

Ambitieux club allemand en vue de la saison prochaine, le Hertha Berlin a des vues en France. Après avoir acheté Lucas Tousart à l’Olympique Lyonnais, le club de la capitale allemande s’attaque au PSG. Selon Paris Fans, la formation berlinoise avance dans le dossier menant à Julian Draxler. Le champion du monde 2014 n’a pas réussi à percer au Paris SG, et sa dernière saison a montré son incapacité à inverser la tendance, malgré un changement de poste et des absences dans son secteur de jeu. Résultat, l’ancien de Wolfsburg et Schalke 04 se prépare à retourner en Bundesliga.

Dans le but de récupérer un peu de temps de jeu et garantir sa place dans la Mannschaft pour l’Euro 2021, un transfert pour un montant proche de 20 ME se dessine. Les détails sont aussi dévoilés en ce qui concerne le futur bail de Julian Draxler, qui signerait pour quatre saisons au Hertha, avec un salaire de 4 ME par an. Si l’Allemand verrait ainsi son salaire baisser légèrement, il pourrait tenter de se relancer au sein d’un club qui vise haut, et lui offre un contrat longue durée. Nul doute que le PSG n’y verra pas beaucoup d’inconvénients, sachant que les belles ventes se feront rares cet été avec le départ de plusieurs joueurs en fin de contrat.