Dybala au PSG, le plan parfait se dessine

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs jours, José Mourinho fait office de grand favori pour succéder à Christophe Galtier au poste d’entraîneur du PSG.

A en croire les informations de RMC, un premier contact a été établi par Luis Campos avec l’actuel entraîneur de l’AS Roma afin d’en faire le successeur de Christophe Galtier à la fin de la saison. Le départ du natif de Marseille à la fin de la saison ne fait plus aucun doute et pour lui succéder, le club de la capitale songe très fortement au « Special One ». Son départ pourrait avoir de grosses conséquences à la Roma, où il ne serait pas étonnant que certains joueurs demandent à partir à leur tour.

Dybala avec Mourinho au PSG ?

A en croire les informations du site Calcio Mercato News, c’est notamment le cas de Paulo Dybala. Auteur de 16 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues sous les couleurs du club de la Louve cette saison, l’international argentin a de fortes chances de partir si la Roma ne se qualifie pas en Ligue des Champions et si par-dessus cela, José Mourinho fait ses valises. Une situation dont pourrait profiter… le Paris Saint-Germain. En effet, le média italien ne met pas longtemps à faire le raccourci et à évoquer une potentielle signature de l’ancien attaquant de la Juventus Turin au PSG.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paulo Dybala (@paulodybala)

Un scénario d’autant plus crédible selon le média transalpin que Neymar a de fortes chances d’imiter Lionel Messi et de faire ses valises. Dès lors, c’est plusieurs joueurs offensifs que Paris va devoir recruter. TF1 parlait il y a quelques jours de deux attaquants axiaux et d’un ailier. Paulo Dybala aurait donc le profil par exemple d’une doublure en attaque voire d’un titulaire en puissance. A condition toutefois de ne pas coûter trop cher et là, cela risque d’être plus difficile car le natif de Laguna Larga est sous contrat avec la Roma jusqu’en 2025. Dès lors, aucune raison pour le club créé en 1927 de céder l’un de ses meilleurs joueurs pour une somme dérisoire.