PSG : Draxler refourgué avant le gong, Leonardo peut y croire

Cet été, les départs devraient être nombreux au Paris Saint-Germain entre les joueurs libres et ceux devenus indésirables au fur et à mesure des mois.

Julian Draxler fait assurément partie de la seconde catégorie. Utilisé à seulement 11 reprises en Ligue 1 cette saison, l’international allemand sera en fin de contrat en juin 2021. Et dans l’esprit de Leonardo, la situation est limpide : hors de question de prolonger l’ancien joueur de Wolfsburg, bien trop irrégulier pour prétendre à rester au Paris Saint-Germain. Malgré ses envies de poursuivre encore plusieurs années en France, le meneur de jeu allemand de 27 ans va donc certainement devoir se résoudre à faire ses valises. L’enjeu est maintenant de savoir s’il partira contre un bon chèque cet été ou s’il quittera le navire libre de tout contrat dans un an et demi.

Paris veut éviter un départ libre en 2021

Le Paris Saint-Germain pousse évidemment pour une vente dès cet été et selon les informations de Foot Mercato, ce scénario est totalement possible en raison de la belle cote de Julian Draxler sur le marché des transferts. Que cela soit en Angleterre ou en Allemagne, l’ancien joueur de Schalke 04 est apprécié par de nombreuses écuries. Selon le média, le Hertha Berlin est notamment très intéressé par la venue de Julian Draxler, comme c’était déjà le cas l’hiver dernier. Nouveau riche de la Bundesliga, le club berlinois pourrait proposer un gros salaire à celui qui perçoit 7,2 ME brut par an à Paris. Du côté de la Premier League, ce sont les Gunners d’Arsenal qui ont récemment manifesté leur intérêt pour le polyvalent joueur du Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir si le PSG se montera gourmand financièrement pour le transfert du natif de Gladbeck, recruté pour 36 ME en janvier 2017 et dont la valeur est sans doute inférieure désormais en raison de sa situation contractuelle.