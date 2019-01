PSG : L'UEFA tergiverse, Paris attend le verdict pour vendredi

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Le 3 octobre dernier, lors de la réception de l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions (6-1), les supporters du Paris Saint-Germain avaient montré une mauvaise image du leur club. Coupables d'avoir lancé des projectiles sur les forces de l'ordre aux abords du Parc des Princes, les quelques 250 ultras franciliens avaient aussi déclenché des fumigènes à l'intérieur du stade. Des agissements qui n'ont pas du tout plu à l'UEFA. Par conséquent, l'instance européenne s'apprête à sanctionner le club de la capitale.

Suite à la réunion de jeudi, la commission de discipline de l'UEFA donnera sa sentence vendredi, d'après les informations de L'Equipe. À cause de ces incidents, le PSG risque de lourdes sanctions, entre un huis clos total et un huis clos partiel, même si dernièrement, la tendance était plus à l'accalmie. Quoi qu'il en soit, Paris saura au cours des prochaines heures s'il va disputer, ou non, son huitième de finale de Ligue des Champions contre Manchester United dans un stade vide, le 6 mars prochain.