PSG : Gianluigi Buffon reçoit une offre incroyable !

Il y a un an, Gianluigi Buffon débarquait au Paris Saint-Germain avec le statut de légende vivante au poste de gardien de but.

Mais une saison plus tard, et malgré son importance au sein du vestiaire du club de la capitale, le gardien de 41 ans n’a pas vraiment apporté le surplus attendu au niveau sportif. Principal responsable de la déroute face à Manchester United en Ligue des Champions, dans le match le plus important de l’exercice, l’Italien n’a pas mis tout le monde d’accord. Autant dire que Buffon pourrait boucler sa carrière au cours des prochaines semaines. Cela en prend d’ailleurs le chemin. En bonne voie en début d’année 2019, sa prolongation d’une année optionnelle ne semble plus d’actualité.

Selon Sport Mediaset, l’agent Silvano Martina sera à Paris la semaine prochaine pour définir l’avenir de son portier. Si Buffon venait à renoncer à un nouveau contrat, ou si le PSG refusait de lui donner un autre bail, les deux parties se sépareront en bons termes. Alors que ce dénouement prend forme, Buffon ne tardera pas à retrouver une activité puisqu’un poste de directeur sportif l’attend déjà à la Juve, où il retrouverait son ancien coéquipier et désormais vice-président du club turinois, Pavel Nedved. Une bonne nouvelle pour le Transalpin, qui a grandement apprécié sa nouvelle expérience à Paris. Mais aussi une bonne chose pour Alphonse Areola, qui pourrait retrouver un poste de titulaire indiscutable dans la cage francilienne après une saison d’apprentissage derrière Buffon.