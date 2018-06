PSG : L'UEFA plombe le PSG de 51ME, Al-Khelaifi riposte !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

La course contre la montre du Paris Saint-Germain pour rester dans les clous du fair-play financier est lancée. Et ce mercredi L'Equipe affirme que ce sont des ventes à hauteur de 51ME qui sont exigées du PSG d'ici le 30 juin par l'UEFA. Et l'opération est presque réussie pour le Paris SG.

Sorti presque indemne de son passage devant le gendarme financier de l'instance européenne du football, le Paris Saint-Germain a tout de même été mis dans l'obligation de céder pour 51ME de joueurs d'ici la fin de la saison 2017-2018, soit le samedi 30 juin prochain. Ce montant correspond à la dévaluation des contrats signés par le PSG avec des entités commerciales qataris, que le club avait surévalués selon le cabinet spécialisé utilisé par l'UEFA. Le quotidien sportif affirme ainsi que le contrat de 100ME avec Qatar Tourism Authority ne vaut plus que 58ME, soit 42ME de moins, tandis que plusieurs autres partenariats (QNB, Ooredoo...) ont également vu leur valeur être baissée de 9ME. 42ME+9ME=51ME, le compte est bon.

Mais pour le PSG les choses devraient être vite réglées, puisque la vente d'Odsonne Edouard au Celtic a rapporté 10ME et celle de Javier Pastore à la Roma a permis d'encaisser 24ME. Il reste 17ME à trouver, et cela devrait être le cas avec la vente imminente de Yuri Berchiche à Bilbao pour un peu moins de 20ME. Le Paris Saint-Germain aura bouclé la boucle, et Nasser Al-Khelaifi pourra aller prendre un petit café...