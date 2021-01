PSG : L'opération Neymar est lancée à Paris, une offre arrive !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain s'apprête à formuler une première offre de prolongation pour Neymar, dont le contrat se termine en juin 2022.

Après avoir réglé le cas de l'entraîneur, les dirigeants parisiens se sont désormais mis au travail concernant les dossiers brûlants : les prolongations. Alors que Kylian Mbappé et Neymar seront en fin de contrat en juin 2022, le club veut impérativement prolonger leurs bails. Selon Marca, la priorité du PSG est de régler le cas du Brésilien en premier. La volonté du numéro 10 est claire : il veut continuer son aventure dans la capitale. Conscient qu'il ne trouvera son salaire actuel dans aucun autre club européen, l'Auriverde est déterminé pour rester à Paris, et tente même de faire venir son ami Lionel Messi. Concernant Kylian Mbappé, la situation est plus floue. L'international français n'a pas encore pris de décision, et est courtisé avec insistance par le Real Madrid de Zinédine Zidane depuis plusieurs mois maintenant. Quoiqu'il en soit, Leonardo va très prochainement passer la seconde dans le dossier Neymar.

D'après les informations de Julien Maynard, journaliste chez Telefoot, « Le PSG va formuler une première offre de prolongation à Neymar, avec lequel les discussions ont débuté il y a plusieurs semaines. Le club est optimiste car Neymar veut rester. Prolonger Neymar et Mbappé est la priorité absolue de Leonardo et du PSG. » Si on ne connaît pas pour le moment les détails du nouveau contrat du Brésilien, on peut imaginer que le salaire sera encore plus monstrueux. Rappelons qu'à l'heure actuelle, Neymar touche un peu plus de 3 millions d'euros brut par mois, soit 36ME par an. Un salaire que seul un club comme le Paris Saint-Germain semble en mesure de payer actuellement à la star brésilienne, surtout compte tenu de la crise financière traversée par le football mondial.