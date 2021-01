PSG : Neymar avant Mbappé, le Qatar a tranché

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain tente de prolonger Neymar et Kylian Mbappé. Mais Leonardo, avec l'aval de Doha, donne la priorité à la star brésilienne.

Le PSG a deux énormes dossiers à régler d’ici l’été prochain, puisque Neymar et Kylian Mbappé seront à un an de la fin de leur contrat avec le club de la capitale, les deux stars ayant signé en 2017 à Paris. Leonardo l’avait dit lors d’un échange avec les supporters du Paris SG, son intention était clairement d’aboutir à un accord pour prolonger l’attaquant brésilien et le champion du monde français, sans aucune préférence. Tout cela sans même évoquer la possibilité de voir Lionel Messi rejoindre l’effectif de Mauricio Pochettino l’été prochain, ce qui pourrait permettre à ce dernier de disposer de trois des plus grandes stars du football mondial. Cependant, ce samedi, Marca avance une autre hypothèse sur le sujet des prolongations proposées à Neymar et à Kylian Mbappé. Car du côté de Leonardo, et en parfaite symbiose avec le Qatar, le Paris Saint-Germain aurait tout de même une priorité entre les deux stars.

Le quotidien sportif madrilène explique en effet que Neymar est réellement la priorité absolue en matière de prolongation, et que si un choix doit être fait entre lui et Kylian Mbappé, il n’y aura aucune hésitation pour le PSG. « L'arrivée de Mauricio Pochettino impliquera quelques changements dans les objectifs pour renforcer l'effectif, car le nouvel entraîneur a ses préférences et elles seront écoutées, mais il y a une chose qui ne change pas. C’est l'objectif des dirigeants qataris, à savoir renouveler Neymar, avant Mbappé. Les deux stars terminent leur contrat en 2022 et il y a des contacts avec les deux afin de renouveler, mais le PSG est clair, la priorité est d'abord la star brésilienne », explique Polo Pablo, journaliste de Marca. Il est vrai que les choses s'annoncent finalement plus simples concernant Neymar dont l'entourage envoie des signaux très positifs au Paris Saint-Germain, là où le clan Mbappé semble hésiter encore.