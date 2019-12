PSG : L'Italie devient folle de ce bug parisien à 40ME

Dans : PSG.

Recruté dans ce qui ressemble à du panic buy au mercato d'hiver pour la somme incroyable de 40ME, Leandro Paredes intéresse des clubs de Serie A et non des moindres. Le PSG veut y croire.

En pleine guerre interne entre Thomas Tuchel et Antero Henrique, le Paris Saint-Germain s’était offert le 29 janvier dernier Leandro Paredes, le milieu argentin arrivant du Zénith Saint-Pétersbourg. Une somme qui avait étonné pas mal de monde, d’autant plus que l’ancien joueur de Boca Juniors a rapidement montré ses limites au PSG. Mais le club de la capitale a désormais Leandro Paredes sous contrat jusqu’en 2023 et son salaire aux normes parisiennes ne l’incite pas à bouger énormément, et cela même l’entraîneur allemand du Paris SG ne compte pas réellement sur lui.

Et ce dimanche, il s’avère que plusieurs clubs italiens seraient tentés de négocier avec Nasser Al-Khelaifi et Leonardo afin de se faire prêter Leandro Paredes avec pourquoi pas une option d’achat. TMW affirme en effet que la Juventus et Naples seraient prêts à accueillir le milieu de terrain argentin du PSG lors de ce mercato d’hiver. Seul problème, la prise en charge d’une partie du salaire de Leandro Paredes, lequel empoche tout de même 610.000 euros par mois au Paris Saint-Germain. De quoi forcément constituer un gros souci au moment des négociations. Autrement dit, l'opération est loin d'être conclue, mais du côté du PSG on est prêt à discuter sur les conditions d'un prêt de Paredes.