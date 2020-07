PSG : L'Inter fait sa révolution, Paris est dans le coup

Dans : PSG.

Suite à une saison 2019-2020 mitigée, l’Inter Milan veut frapper plusieurs grands coups sur le marché des transferts cet été.

Habitué à gagner des titres depuis le début de sa carrière d’entraîneur, Antonio Conte n’a encore rien remporté sur le banc de l’Inter. L’entraîneur italien a effectivement échoué en demis de la Coupe d’Italie avant de laisser la Série A à la Juventus. Cet été, le club de Milan n’a donc plus que l’Europa League pour sauver son exercice, avec un huitième de finale contre Getafe en ligne de mire. Quoi qu’il en soit, la formation lombarde prépare un nouveau mercato de folie. Puisqu’après avoir dépensé plus de 170 millions d’euros l’été dernier, l’Inter va en faire autant, voire même plus ! Durant ce mercato estival, Milan a déjà déboursé 65 ME pour s’attacher les services d’Achraf Hakimi et de Nicolò Barella. Mais ce n’est qu’un début, vu que selon Maurizio Pistocchi, l’Inter veut aussi recruter N’Golo Kanté et Emerson Palmieri.

« Kanté et Emerson Palmieri à l'Inter grâce aux ventes de Skriniar (PSG ou Manchester Utd) et Brozovic (Liverpool) », a avoué le journaliste italien sur Twitter. Un message qui montre que le Paris Saint-Germain travaille bien sur la succession de Thiago Silva. Annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur de Leonardo, le défenseur central slovaque pourrait se laisser tenter par le challenge parisien. À condition toutefois que l’Inter y trouve aussi son compte, le club de Milan réclamant au moins 50 ME pour lâcher son joueur de 25 ans. En tout cas, c’est confirmé, Milan Skriniar figure bel et bien en haut de la short-list du PSG pendant ce marché des transferts.