PSG : L’infirmerie cartonne, elle en a sa claque

Dans : PSG, Ligue 1.

Il y a du beau monde dans les tribunes du Parc des Princes ces derniers temps. Et cela ne concerne pas que les animateurs télé et les hommes politiques. De nombreux membres de l’effectif du PSG prennent place dans les loges en raison de pépins physiques. Comme en fin de saison dernière, les blessures s’accumulent de manière inquiétante. Cela n’a pas empêché le PSG de sortir deux gros matchs contre le Real Madrid et Lyon, mais Thomas Tuchel ne peut clairement pas travailler sur sa meilleure composition d’équipe. Et forcément, derrière, cela peut lâcher comme contre Reims. Ambre Godillon se pose donc assez logiquement cette question qui risque d’être redondante : pourquoi autant de blessés au PSG ?

« Soit la préparation physique a été très intense, l’effectif en paye le prix fort, mais les joueurs seront à leur top physique pour la deuxième partie de saison et les matches à enjeux. Afin de ne pas revivre le scénario des saisons passées, les cadres manquant notamment à l’appel en Ligue des champions. Soit la gestion, que ce soit par le secteur médical (Christophe Baudot ayant déjà remplacé le très clivant Eric Rolland en tant que médecin du club) ou le responsable de la préparation physique (Rainer Schrey, adjoint de Tuchel) pose réellement un problème et le Paris Saint-Germain prend le risque de perdre des plumes tout au long de la saison, en poussant le coach à continuer à bricoler, malgré un effectif censé être beaucoup plus fourni quantitativement que la saison passée », a livré la journaliste de Yahoo Sport, déjà inquiète devant ce bricolage effectué par Thomas Tuchel dès le mois de septembre.