PSG : L’incroyable révolution : tout le monde part, Mbappé reste !

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé qui reste au PSG pour les deux années à venir, ce n'est plus simplement une rumeur, mais une information largement relayée en France.

Le PSG est parti pour vivre un été encore plus fou que celui de 2017 et 2021, ce qui parait tout simplement irréel. Mais les pièces du puzzle se mettent en place, et si en Espagne, on ne veut pas croire à une prolongation de Kylian Mbappé au Paris SG, les indications venues de France sèment le trouble. Au point de faire sérieusement grimper la cote d’un possible revirement dans le clan du champion du monde français. Ce dernier n’a pas dit le contraire dans sa prise de parole après son festival face à Lorient, expliquant que la réflexion était en cours et que non, il n’avait pas d’ores et déjà décidé de signer pour le Real Madrid.

Une annoncé énorme en mai au PSG ?

Une version confirmée ce lundi soir par Daniel Riolo qui a pris la parole sur RMC pour expliquer que la tendance était bien en train de s’inverser au profit du PSG. « Le seul intérêt de cette fin de saison au PSG est de savoir ce que va faire Mbappé. Moi je le sais, la seule question c’est à quel moment ce sera dit. Ce sera plutôt au mois de mai, ça peut être encore repoussé, pour enfin dire qu’il va rester, et ensuite il faut savoir à quel moment sera annoncé la révolution », a balancé le journaliste de RMC, persuadé que le Real Madrid ne va pas en croire ses yeux, mais que Kylian Mbappé va bien rester au PSG pour signer un nouveau contrat.

L'argent ne compte pas pour Mbappé

Et ce mardi, Le Parisien passe la seconde couche, en évoquant cette proposition financière du PSG pour Mbappé qui pourra faire l’objet d’un accord rapide. Il s’agit d’une offre de contrat de deux ans, avec un salaire de 50 millions d’euros à l’année, et une prime à la signature de 100 millions d’euros. Une jolie offre bien évidemment, sur laquelle le Real Madrid ne peut pas s’aligner si ce n’est en étalant son salaire sur 5 voire 6 ans. Mais le quotidien francilien le fait clairement savoir, l’argent n’est pas le nerf de la guerre dans cette histoire. Si Mbappé envisage de continuer au PSG, c’est bien parce qu’il pourrait avoir gain de cause dans plusieurs énormes combats.

Il y a tout d’abord le volet sportif, principal à ses yeux. Mbappé est clair et impose ses conditions. Cela veut dire un schéma préférentiel à deux attaquants, comme avec Karim Benzema en équipe de France. Quitte à virer Neymar et/ou Messi pour faire de la place à des joueur capables de mieux s’adapter à ce système, le natif de Paris n’y sera pas opposé, et démontre qu’il sait ce qu’il veut. Au niveau de l’organigramme, Mbappé a aussi besoin d’avoir des certitudes. Sans demander la tête de Mauricio Pochettino ou de Leonardo, Mbappé demande des certitudes sportives et aussi un changement dans les comportements, qui peuvent très bien coûter la tête de l’Argentin ou du Brésilien. Une fois encore, l’ancien monégasque ne s’y opposera s’il juge que cela fera progresser le PSG, et le rapprocher de ce qu’il souhaite avoir à l’avenir.

L'élimination face au Real Madrid décisive

Le rapprochement est en tout cas réel, et pourrait déboucher sur un changement total de visage au PSG. Sans compter quelques points cruciaux pour lesquels Mbappé est déjà certain d’avoir gain de cause. Comme le droit à l’image, où Nasser Al-Khelaïfi est prêt à céder à son attaquant pour lui laisser la décision concernant ses contrats personnels et collectifs, et pourquoi pas aller jusqu’à influencer des prises de décisions envers des partenaires du PSG. Si rien n’est encore joué dans un sens comme dans l’autre, c’est déjà une petite victoire pour les dirigeants parisiens, qui s’avouaient presque déjà vaincus il y a quelques semaines de cela. Et finalement, l’élimination face au Real Madrid pourrait avoir permis de donner un grand coup dans la fourmilière pour mieux conserver les chances de garder Kylian Mbappé au PSG.