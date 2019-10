PSG : L’incroyable action des joueurs du Barça pour récupérer Neymar

Dans : PSG.

Les joueurs du FC Barcelone étaient vraiment prêts à tout pour permettre à Neymar de quitter le PSG et sa « prison dorée » afin de revenir au club catalan cet été lors du mercato.

Voilà une étonnante révélation effectuée par Gérard Piqué. Dans un entretien à la Cadena Ser, le défenseur barcelonais, qui était l’un des plus fervents défenseurs de Neymar au moment de son départ vers le PSG, a assuré que lui et ses coéquipiers avaient tout tenté pour permettre au Brésilien de revenir. En allant jusqu’à baisser leur propre contrat, afin de donner plus de moyens financiers au Barça pour payer Neymar.

« Nous n’avons pas proposé d’argent. Nous avons dit au président Bartomeu que s’il fallait revoir nos contrats pour permettre le transfert de Neymar malgré le Fair-play financier, nous le ferions. Cela ne nous posait pas de problème. L’idée était de trouver une solution », a livré le défenseur central, qui a rappelé que si Neymar voulait quitter sa « prison dorée » du PSG, « la porte restait ouverte ». Si les stars barcelonaises ont réellement effectué cette proposition à leurs dirigeants, cela montre en effet à quel point elles souhaitaient voir Neymar revêtir le maillot blaugrana cet été, tant il est rare d’entendre des joueurs, aussi bien payés soient-ils, évoquer une baisse volontaire de leur salaire.