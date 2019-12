PSG : L'Europe s'excite déjà pour Neymar et Mbappé !

Dans : PSG.

L’été dernier, Leonardo a parfaitement géré le mercato du Paris Saint-Germain en parvenant notamment à conserver Neymar et Kylian Mbappé. La tâche s’annonce néanmoins plus délicate en 2020…

Et pour cause, le Brésilien a déjà affirmé avec force son envie de quitter la France tandis que l’international tricolore ne montre pas un enthousiasme fou à l’idée de prolonger au PSG. Il sera donc compliqué pour le Paris Saint-Germain de conserver ses deux stars, et il faudra certainement trancher. D’autant que, sans surprise, les plus gros clubs du monde ont les yeux rivés sur le Paris Saint-Germain à six mois du mercato estival. En effet, Le Parisien indique en ce milieu de semaine que six clubs prennent régulièrement la température auprès de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo au sujet des situations de Neymar et de Mbappé.

Il s’agit bien évidemment des deux ogres espagnols que sont le FC Barelone et le Real Madrid, mais également de Chelsea, de Manchester City, de Liverpool et de la Juventus Turin. Reste maintenant à voir qui le Paris Saint-Germain autorisera à partir, la tendance actuelle donnant plutôt le nom de Neymar mais surtout, à quel prix et pour quelle destination. Club le plus chaud sur le Brésilien l’été dernier, le FC Barcelone pourrait tenter de repasser à l’offensive mais pour cela, il devra vendre. Car il connaît désormais mieux que quiconque l’inflexibilité de Leonardo, prêt à tout pour défendre les intérêts du PSG.