PSG : L’étonnante révélation de Marquinhos, ça change tout

Nouveau capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos multiplie les prises de parole en ce début de saison.

Il a annoncé son souhait de voir Neymar et Mbappé prolonger au club pour avoir la meilleure équipe possible pendant les années à venir, lui qui a montré l'exemple récemment. Un sentiment bien logique pour celui qui s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs d’Europe, et l’acolyte parfait de Thiago Silva pendant des années. Sauf que dernièrement, en manque de sentinelle, Thomas Tuchel a de plus en plus souvent aligné Marquinhos au milieu de terrain, devant la défense. Un choix qui limite les options offensives vers l’avant, mais favorise l’abattage et la récupération. Ce qui était perçu comme du bricolage face à un manque, est désormais une option régulièrement utilisée par le coach du PSG. Mais qu’en pense Marquinhos, qui se considérait encore il y a peu comme exclusivement un défenseur central.

« Avant, j'avais une petite préférence pour la défense, c'est vrai. J'aime de plus en plus jouer au milieu. C'est un poste totalement différent, où tu touches plus de ballons, tu participes plus au jeu. Une saison est longue, il y a des suspendus, des blessés… Parfois, il faut jouer au milieu, parfois en défense. Ça me montre que le coach a une grande confiance en moi. La défense est cruciale et le poste de sentinelle est l'un des plus importants de l'équipe, parce que tout passe par là : pour défendre, pour créer le jeu. ranchement, je ne sais pas. J'ai fait quelques bons matchs en défense et quelques bons matchs au milieu. Avant, j'avais l'idée fixe que j'étais un défenseur central. En évoluant au milieu de terrain, j'ai beaucoup changé mon jeu », a avoué le joueur du PSG dans les colonnes du Parisien. Un changement de tendance qui pourrait avoir son importance, et forcer le PSG à recruter plus un défenseur axial qu’un milieu dans les prochains jours.