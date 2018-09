PSG : L’Espagne abuse et trolle Neymar grâce à Dembélé

Dans : PSG, Liga, Foot Europeen.

La presse espagnole et le PSG, c’est désormais une rivalité classique, mais qui ne va que dans un sens.

Les quotidiens de l’autre côté des Pyrénées se font une joie de se moquer du club de la capitale dès qu’ils en ont l’occasion. Le transfert de Neymar du FC Barcelone à Paris a été l’élément déclencheur, et l’Espagne ne s’en remet visiblement pas. Quotidien catalan très suivi, Sport a ainsi fait un petit bilan de la semaine européenne à sa façon dans son édition de vendredi.

En Une, on y trouve Ousmane Dembélé qui célèbre un but, tandis que Neymar apparaît, déçu, au fond. Le titre est sans équivoque « Dembélé, meilleur que Neymar », explique Sport, pour qui le Barcelonais est meilleur marqueur, possède un meilleur ratio et est plus décisif que le joueur brésilien, contesté en interne à Paris selon le journal. Un constat basé sur ce début de saison donc, et un jugement bien hâtif comme souvent. De quoi rappeler qu’il y a quelques mois encore, Dembélé était considéré comme le bide à plus de 100 ME du FC Barcelone, et que ses problèmes de comportement de d’hygiène de vie étaient pointés du doigt par la presse espagnole.