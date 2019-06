PSG : L'énorme pression sur Tuchel, son successeur rôde

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

A peine arrivé au Paris Saint-Germain, Leonardo a utilisé son carnet d’adresse bien fourni. Et Thomas Tuchel a du souci à se faire puisque selon les informations obtenues par Soccer Link, le nouveau directeur sportif du PSG a pris son téléphone pour contacter un certain Massimiliano Allegri, lequel a quitté la Juventus Turin il y a quelques semaines. Au centre des discussions : une éventuelle collaboration à l’avenir dans la capitale française.

« Le directeur sportif brésilien s’est entretenu encore avec Massimiliano Allegri et son agent Giovanni Branchini. Les deux protagonistes entretiennent une excellente relation et il est la piste privilégiée en cas de départ de Thomas Tuchel en cours de saison. L’entraîneur italien a récemment annoncé qu’il prenait une année sabbatique pour se rapprocher de sa famille, en réalité, ce dernier souhaite ardemment occuper la fonction d’entraîneur du Paris Saint-Germain » explique le média. Des informations confirmées par Le Parisien, et qui rappelleront la méthode de Leonardo lorsque Carlo Ancelotti était arrivé pour remplacer Antoine Kombouaré en 2012. Thomas Tuchel n’aura donc pas le droit à l’erreur en début de saison prochaine…