PSG : L'énorme erreur de la presse française avant Real-PSG !

Le choc entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid approche et forcément, la pression monte pour les deux clubs.

En réalité, la presse espagnole a lancé ce match depuis bien des semaines avec ce que certains considèrent comme une tentative de déstabilisation des médias espagnols, ceux-ci ayant lancé plusieurs rumeurs comme celle d’un éventuel transfert de Neymar au Real Madrid. Consultant pour France Bleu, Stéphane Bitton regrette que les journaux français n’aient pas également joué ce rôle en faveur du PSG. Chacun se fera son avis sur la question, et celle-ci risque de diviser.

« Je déplore que la presse française ne se soit pas livrée à la même entreprise de déstabilisation du Real Madrid que celle des confrères espagnols à l’égard du PSG. As, Marca et les autres sont des modèles du genre. J’aurais aimé lire que Toni Kroos se verrait bien au PSG… Que Modric rêve de la Tour Eiffel… Que Zidane se verrait bien à Paris, histoire d’emmerder vraiment les Madrilènes, et au passage les Marseillais. Je n’ai rien vu de tout ça, et c’est dommage » a confié le journaliste francilien, qui ne se fera pas que des amis en tenant ce genre de déclaration à trois jours du choc…