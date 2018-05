PSG : L'énorme dialogue Neymar-Mbappé avant Monaco-PSG !

Dans : PSG, Ligue 1, Monaco.

Dimanche soir, le championnat de Ligue 1 étant terminé, Canal+ diffusera un long reportage sur Kylian Mbappé. Et la chaîne cryptée a déjà dévoilé un extrait très spécial de ce magazine consacré à la jeune star française du Paris Saint-Germain. Il s'agit d'une séquence filmée avant le match Monaco-PSG en novembre dernier au stade Louis II. Lors de l'échauffement, les supporters monégasques ont accueilli Kylian Mbappé avec un chant insultant à base "d'enc....". Comprenant qu'on parlait de son coéquipier, Neymar est venu discuter avec son jeune coéquipier. La suite c'est Mbappé qui le raconte dans ce reportage, images à l'appui.

Car la star brésilienne du PSG était vraiment impressionné par cet accueil. « Neymar m’a demandé combien de temps j’avais joué à Monaco, je lui ai donc répondu : « un an comme professionnel. Il m’a dit : « Tu as laissé un sacré bon souvenir pour qu’il y ait un chant à ta gloire ». Alors, je lui ai traduit en portugais ce que les supporters chantaient...et il a explosé de rire », raconte, en rigolant, Kylian Mbappé. Et effectivement, les images confirment cette version de ce dialogue qui a visiblement fait la joie des deux joueurs du Paris SG.