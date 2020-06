PSG : Draxler refuse de quitter Paris, il a deux atouts musclés

Dans : PSG.

Julian Draxler a beau avoir reçu des offres allemandes, il ne souhaite pas quitter le Paris Saint-Germain à un an de la fin de son contrat.

Abonné au banc de touche du Paris Saint-Germain lors de cette saison 2019-2020 tronquée, Julian Draxler a visiblement décidé que son ultime année de contrat avec le PSG devait être utilisée pour redorer son image. Car l’international allemand est bien conscient qu’il n’a pas réellement été à la hauteur des attentes de ses entraîneurs successifs à Paris. Au point même que sa valeur marchande est passée de 40 à 24ME. Alors, si des offres venues d’Allemagne sont arrivées sur le bureau de Leonardo, notamment en provenance du Hertha Berlin, Julian Draxler refuse d’envisager un départ du Paris SG au prochain mercato affirme SportBild. Outre le fait qu’il ne trouvera pas en Allemagne un club capable de lui payer le même salaire qu’au PSG, à savoir 7,2ME par an, Draxler est persuadé qu’il peut revenir à son meilleur niveau.

Pour cela, et toujours selon le tabloïd allemand, Julian Draxler s’appuie sur deux atouts. D’abord la confiance de Thomas Tuchel, qui apprécie son compatriote, mais surtout un gros travail physique effectué durant l'arrêt de la compétition. « Pendant la pause liée au coronavirus, il a travaillé avec des spécialistes sur sa condition physique, Draxler se sent physiquement au plus haut niveau », explique Torsten Rumpf. Et le journaliste allemand de faire remarquer que si le joueur du Paris Saint-Germain fait une belle saison, alors il pourra exiger et obtenir une belle prime à la signature l’an prochain. Autrement dit, le PSG pourra profiter d'un joueur en super forme, mais qui sera libre en fin de saison. Pas de quoi terroriser les dirigeants du club de la capitale, lesquels savent que sur le marché des transferts il va falloir s'habituer à ce genre de situation.