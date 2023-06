Mbappé ‍: L'Emir du Qatar gifle Nasser Al-Khelalifi

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le dossier Kylian Mbappé n'est pas réglé et les prochaines semaines seront décisives. L'attaquant français refuse de prolonger au PSG, et l'Emir du Qatar n'a pas l'intention de le voir partir gratuitement en 2024. De quoi faire monter la tension avec Nasser Al-Khelaifi.

C’est une affaire dont le Paris Saint-Germain se serait bien passé, au moment où le club entame une énième révolution. Kylian Mbappé a officiellement fait savoir qu’il avait repoussé la clause lui permettant de prolonger jusqu’en 2025. L’effet direct de cette décision est que l’attaquant aux 54 buts toutes compétitions confondues cette saison sera libre dans un an et que le dernier créneau pour le vendre est durant ce mercato d’été. Il y a deux ans, déjà dans la même situation, Nasser Al-Khelaifi avait refusé toutes les offres du Real Madrid, alors que Mbappé était déjà partant. Mais, cette fois, le président du PSG n’a pas les mains libres et il va devoir obéir aux ordres du Qatar où ce dossier a été repris en main.

L'Emir refuse de voir Mbappé partir pour zéro euro

Au point même que lassé de l’attitude jusqu’au-boutiste de Nasser Al-Khelaifi, l’Emir du Qatar aurait tapé du poing sur la table et intimé l’ordre au président parisien, dont il est proche, d’étudier l’offre de Florentino Perez. Tamim ben Hamad Al Thani refuse l’idée d’un départ libre, tandis qu’Al-Khelaifi est toujours intimement persuadé de pouvoir convaincre Kylian Mbappé et sa maman, Fayza Lamari, de prolonger encore un an de plus. À en croire Defensa Central, cette fois, le dirigeant du Paris Saint-Germain n’a pas eu gain de cause face à celui qui l'a installé en 2011 aux commandes du club français. Et le média espagnol de donner des détails.

« L’émir du Qatar a désavoué le président du PSG (....) Al-Thani est pleinement convaincu que Mbappé envisage de quitter Paris et il ne croit pas du tout que Nasser Al-Khelaifi changera les choses, il préfère donc qu'il parte cet été. Et, il a demandé à Al-Khelaifi d'écouter les offres de Florentino Perez », précise Enrique Sanz, journaliste de Defensa Central. Du côté du président du Real Madrid, on reste très discret dans cette opération, le patron des Merengue ne voulant surtout pas s'embrouiller avec le Qatar, puisqu'il a des affaires personnelles avec l'état gazier. Mais, en recevant le soutien de Tamim ben Hamad Al Thani dans l'opération Mbappé, Florentino Perez sait évidemment qu'il a marqué un point décisif. Que cela plaise ou pas à Nasser Al-Khelaifi, il n'y a plus la place à l'improvisation, et Kylian Mbappé sera transféré pour 250 millions d'euros cet été sauf s'il prolonger son contrat au PSG.