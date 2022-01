PSG : L'effectif parisien ne vaut plus un centime

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Comme chaque semestre, l’Observatoire du football (CIES) a donné ses nouvelles estimations pour les joueurs des cinq principaux championnats européens. Résultat, l’ailier du Real Madrid Vinicius Junior arrive en tête du classement avec une valeur de 166,4 millions d’euros, très loin devant les stars du Paris Saint-Germain.

Pour trouver la trace d’un joueur du Paris Saint-Germain dans le nouveau classement de l’Observatoire du football, il faut descendre jusqu’à la 15e place. C’est effectivement la position accordée au latéral droit Achraf Hakimi, que le CIES estime à 108,2 millions d’euros. Un montant largement supérieur à celui fixé pour son coéquipier Gianluigi Donnarumma, seulement 34e et dont les 82 millions d’euros en font le gardien le plus cher parmi les cinq principaux championnats européens.

Mbappé vaut cher, pour sa situation

Quant à Kylian Mbappé, sa 48e place peut paraître étonnante. Mais l’attaquant estimé 71 millions d’euros paie sa fin de contrat en juin prochain. En effet, le CIES se base sur les dynamiques des joueurs, leurs performances et leur situation contractuelle. On retiendra tout de même que l’international tricolore possède la valeur la plus élevée chez les joueurs en fin de contrat. Pour retrouver les estimations les plus hautes, il faut donc chercher loin du Paris Saint-Germain, et notamment du côté du Real Madrid. En effet, avec un prix annoncé à 166,4 millions d’euros, Vinicius Junior est considéré comme le joueur actuellement le plus cher au monde !

Le Brésilien devance le milieu offensif de Manchester City Phil Foden, estimé à 152,6 millions d’euros, juste au-dessus du phénomène du Borussia Dortmund Erling Haaland et ses 142,5 millions d’euros. Vous l’aurez compris, l’Observatoire du football ne prend pas en compte les éventuelle clauses libératoires. Celle du Norvégien annoncée à 75 millions d’euros n’a donc pas influencé son classement sur le podium. A noter que le premier Français se trouve au Bayern Munich, dont le défenseur central Dayot Upamecano arrive au 24e rang avec 94,2 millions d’euros.