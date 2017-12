PSG : L'avion ça fait lever les yeux, la classe éco ça fait tousser les stars !

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce n'était pas une punition, puisque cela avait été prévu à l'avance, mais le week-end dernier les joueurs du Paris Saint-Germain ont voyagé entre la capitale et Strasbourg, puis au retour, non pas dans le confort des sièges de business class, mais comme tout le monde en classe économique. Pas vraiment de quoi se plaindre, le vol entre Paris et la ville alsacienne durant moins d'une heure.

Cependant, selon L'Equipe, certains footballeurs du PSG ont fait remarquer ce changement de standing, d'autant plus que ce ne serait pas la première fois cette saison que les joueurs du Paris Saint-Germain voyagent dans des conditions classiques pour des déplacement sur des courtes distances. Et ces même joueurs de s'étonner et d'envisager très sérieusement une décision de Nasser Al-Khelaifi afin de faire des économies sur le budget des voyages. Mais bon, Paris-Caen ou Paris-Amiens, c'est pas Paris-Gijon...et encore moins Paris-Rio.