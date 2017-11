PSG : Un cador sort le chéquier pour repousser Paris au mercato

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Cet été, le recrutement d’un gardien de but a longtemps été envisagé au Paris Saint-Germain, où le nom de Gianluigi Donnarumma a notamment fuité.

Finalement, le club de la capitale a concentré ses efforts en attaque avec les arrivées de Kylian Mbappé et de Neymar. Cela tombe bien, Alphonse Areola s’est imposé et réalise un excellent début de saison. Mais visiblement, le PSG n’a pas totalement abandonné l’idée de se renforcer avec un top player à ce poste si important dans la quête d’une victoire finale en Ligue des Champions. Outre l’international italien du Milan AC, Paris a également songé à Jan Oblak durant l’été.

La clause de Jan Oblak pourrait passer à 200ME

Le gardien de l’Atlético Madrid est une référence en Europe depuis plusieurs saisons. Et selon AS, le PSG continue de maintenir un contact permanent avec l’entourage de l’international slovène. Du côté de l’Atlético Madrid, on ne regarde évidemment pas sans rien faire puisque le club dont Diego Simeone est l’entraîneur fait actuellement son maximum pour prolonger son gardien. L’objectif de l’Atlético, comme cela a déjà été annoncé par le passé, est notamment d’augmenter considérablement la clause libératoire de Jan Oblak en la faisant passer de 100 à 200ME. L’actuel 4e de Liga souhaite également proposer une revalorisation salariale conséquente au portier de 24 ans. Mais le PSG n’a peut-être pas dit son dernier mot…