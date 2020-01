PSG : L'Atlético brise le silence, la terrible attente pour Cavani

Dans : PSG.

L’Atlético Madrid a pris la parole pour le transfert d’Edinson Cavani. Une nouvelle offensive pour faire signer le meilleur buteur de l’histoire du PSG est à attendre.

En grand expert du mercarto, Leonardo sait bien que la dernière ligne droite du marché des transferts peut réserver d’incroyables surprises. Il avait d’ailleurs réussi quelques tours de force lors des ultimes heures du dernier mercato estival. Et face à un Edinson Cavani qui ne veut désormais plus rester au PSG, le club francilien peut désormais s’attendre à tout. Y compris à une offensive de dernière minute qui fera mouche. Manchester United et Chelsea suivent l’Uruguayen de près, mais ce dernier préfère clairement l’Atlético Madrid, qui n’a pour le moment pas les moyens de le faire venir aux conditions fixées par le PSG. Une voie sans issue pour le moment, comme l’a bien résumé le président des Matelassiers dans la presse espagnole.



« J’aimerais voir tous les grands joueurs à l’Atlético et Cavani est un grand joueur. Je ne sais pas si les négociations vont se poursuivre. J’imagine qu’ils continuent à négocier et qu’on ne saura rien avant le dernier jour », a prévenu sur El Chiringuito Enrique Cerezo, histoire de ménager le suspense et de prévenir tout le monde que le désir de Diego Simeone de voir Cavani signer à Madrid était bien écouté. Une situation difficile à vivre pour le joueur, qui espère être transféré, mais va certainement devoir attendre les dernières heures de janvier pour en savoir plus. L’Atlético a proposé 10 ME pour l’ancien de Naples, offre repoussée par le PSG récemment, comme le club parisien l'avait fait pour une offre de prêt payant.