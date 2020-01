PSG : Une offre bancale pour Cavani, le Qatar rigole

Dans : PSG.

Même si l'Atlético Madrid est la destination préférée d'Edinson Cavani, Chelsea aurait fait une offre au PSG pour son buteur uruguayen. Mais pas à la hauteur des attentes.

Les parents d’Edinson Cavani ont mis le feu au mercato en confiant mardi à différents médias espagnols que leur buteur de fils voulait quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre l’Atlético Madrid. Et de préciser que le meilleur buteur de l’histoire du PSG se sentait maltraité par les dirigeants du club de la capitale. C’est dans ce climat que le Times affirme que Chelsea, en quête d’un renfort offensif dès ce mercato d’hiver, serait venu à la charge. Mais pour l’instant les Blues n’ont pas réellement transmis une offre susceptible de faire bouger les choses du côté de Leonardo et Nasser Al-Khelaifi.

Chelsea offre des miettes pour Cavani

Le sérieux média anglais précise que pour faire venir Edinson Cavani avant la fin juin, les dirigeants de Chelsea auraient proposé de se faire prêter le buteur uruguayen jusqu’à la fin de la saison avec une indemnité de 6ME, plus la prise en charge de la totalité du salaire d’El Matador (420.000 euros par semaine). On est donc bien loin des 25ME espérés par le PSG et QSI pour vendre Edinson Cavani. C’est le message qui aurait été transmis au club londonien afin que ce dernier fasse soit une offre sérieuse, soit se retire du dossier Cavani et laisse faire l’Atlético Madrid. Le buteur étant libre en fin de saison, la partie de poker risque bien de durer jusqu'aux ultimes heures du mercato d'hiver.