1 milliard d'euros pour un milieu, le PSG terrorrise l'Europe

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Il y a sept ans, le PSG payait les 220 millions d'euros de la clause libératoire de Neymar, ce qui mettait le Barça dans une colère folle. En mettant une clause à 1 milliard pour Gavi, Barcelone se pensait tranquille.

La jurisprudence Neymar a poussé de nombreux clubs à faire grimper les fameuses clauses libératoires, car Barcelone se pensait tranquille en fixant cette dernière à 222ME. On connaît la suite, et le PSG a remis cela en s'offrant Ousmane Dembélé pour les 50ME de sa clause libératoire. Alors, échaudé par tout cela, Joan Laporta a décidé de pousser le curseur encore plus loin en exigeant 1 milliard d'euros pour céder Gavi, le jeune prodige international espagnol du Barça. Un prix démentiel, mais qui n'empêche pas un club de tourner autour du milieu de terrain de 19 ans, lequel est lié encore deux ans avec le prochain adversaire du PSG en Ligue des champions. Il n'est pas difficile de trouver le club intéressé par Gavi, car il s'agit là encore du Paris SG. Loïc Tanzi le confirme dans L'Equipe à deux jours du match aller des quarts de finale, de C1, Nasser Al-Khelaifi avance ses pions dans ce dossier.

Le PSG joue avec les nerfs du Barça

Notre confrère précise que bien évidemment le président du Paris Saint-Germain a beau avoir un joli budget à sa disposition pour le mercato, il est totalement impossible que la clause libératoire à 1 milliard d'euros soit levée. Et face à lui, il aura un club et des dirigeants déterminés à conserver celui qui est considéré comme l'un des joueurs emblématiques du Barça. Cependant, si Xavi s'est montré intraitable quand l'idée d'un départ de Gavi a été évoqué, l'entourage proche du milieu barcelonais a déjà discuté avec les dirigeants parisiens dès l'été dernier, et depuis le fil des discussions n'a jamais été rompu. Car si un transfert cet été semble compliqué, le PSG peut avancer tranquillement ses pions tant que le natif de Los Palacios y Villafranca n'aura pas signé un contrat de prolongation avec son club formateur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GAVI (@pablogavi)

Forcément, du côté du FC Barcelone, on espère éteindre les velléités parisiennes dans le dossier Gavi en faisant prolonger le milieu de terrain, même si les discussions entamées depuis plusieurs mois par le clan Gavi et le PSG agacent pas mal de monde. D'autant plus qu'Ousmane Dembélé a récemment reconnu discuter très souvent avec son ancien coéquipier. Tout cela arrive alors que les deux clubs vont s'affronter deux fois pour un ticket dans le dernier carré de la Ligue des champions, cela n'est probablement pas le hasard.