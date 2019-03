PSG : L'arbitre de la VAR était un tocard, Paris va tousser...

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le penalty accordé à Manchester United à la dernière minute du match contre le Paris Saint-Germain restera dans toutes les mémoires, l'utilisation de la VAR mettant le Parc des Princes en apnée pendant plusieurs minutes. Et si finalement, Damir Skomina a accordé un penalty aux Red Devils pour une faute de main de Presnel Kimpembé, cette décision est loin de faire l'unanimité. Lors du Late Football Club, Tony Chapron s'est lâché en s'offusquant de cette décision, et en regrettant que les arbitres présents devant les images de la VAR soient devenus les vrais patrons au détriment de ceux qui sont sur le terrain.

Et l'ancien arbitre français de taper dans le tas. « Vous avez Damir Skomina, l’un des meilleurs arbitres européens, peut-être du monde. Sur le terrain, il décide de ne pas siffler penalty. Il y a l’arbitre de la VAR, qui lui dit d’aller voir l’action, parce qu’il y a main. Qui est cet arbitre ? C’est certainement quelqu’un qui est moins bon que Skomina et qui a même peut-être jamais arbitré un match de Ligue des Champions. Donc ça sa pose problème, ça veut dire quoi ? On a les meilleurs arbitres sur le terrain mais ils sont contrôlés par la VAR. Quand on regarde, tous les arbitres, que ce soit à la Coupe du Monde ou dans les matches européens, dès que l’arbitre va voir les images, il confirme la décision de la vidéo. Ils ne font pas le chemin inverse, comme c’est le cas en France (...) Ce sont les gars qui sont dans le bus, qui n’ont jamais arbitré sur le terrain des matches de haut niveau et qui décident à la place des meilleurs arbitres. Cela veut donc dire que l’on a plus besoin des meilleurs arbitres sur le terrain », constate un Tony Chapron, qui a reconnu que lui n'aurait pas sifflé ce fameux penalty. Voilà qui n'atténuera pas la douleur des supporters du Paris Saint-Germain, bien au contraire.