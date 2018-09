PSG : L'ambiance dans le vestiaire, cette recrue adore

Dans : PSG, Mercato.

Si son arrivée au Paris Saint-Germain lors du dernier jour du mercato estival a surpris tout le monde, Eric Maxim Choupo-Moting, lui, ne s'en est pas étonné.

Libre de tout contrat après la descente de Stoke City en Championship, Eric Maxim Choupo-Moting a finalement posé ses valises au sein du club de la capitale française le 31 août dernier. Un transfert plus ou moins incompréhensible pour une formation de la trempe du PSG que Thomas Tuchel a ensuite expliqué par la nécessité de trouver une doublure de poids à Edinson Cavani. Mais rien d'étonnant au final puisque l'international camerounais a profité de sa bonne relation avec son entraîneur allemand, connu à Mayence, pour venir à Paris.

« Le transfert au PSG ? Après la saison, Thomas Tuchel m’a contacté. On se suivait toujours depuis Mayence. Il m’a demandé si je m’imaginais ici. C’était oui pour moi. Il fallait attendre et faire une bonne préparation avec Stoke. Cela s’est fait lors du dernier jour. Je le voulais à tout prix. De l’avoir pour entraîneur c’est bien, on apprend toujours. Les doutes ? Il y a toujours des gens sceptiques. J’ai confiance en moi. Le plus important c’est ce que pensent le coach et mes partenaires. Ça fait plaisir d’avoir eu un bon début. L’important c’est d’être dans une sorte de famille pour un nouveau joueur. Il y a quelques Allemands, c’est plus facile pour moi. Je parle français, anglais. Thiago, Edi, Dani Alves, qui est vraiment marrant, m’aident beaucoup. Kylian, Neymar, on rigole tous ensemble… », a avoué, en conférence de presse, Choupo-Moting, qui devrait avoir une chance de montrer de quoi il est réellement capable après son premier but en L1 contre Rennes, vu qu'il pourrait être titulaire à Nice ce samedi.