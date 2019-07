PSG : L'agent de Coutinho rejette un contact avec Paris

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Pour de nombreux médias européens, Philippe Coutinho est désormais considéré comme une banale monnaie d'échange dans le deal envisagé par le FC Barcelone avec le Paris SG afin d'aboutir à un accord dans le cadre d'un transfert de Neymar Jr lors de ce mercato. Mais du côté de l'ancien joueur de Liverpool, les choses ne sont pas du tout aussi claires que cela. Et c'est ce message que l'agent de Coutinho a voulu faire passer ce mercredi soir auprès de RMC. Le très puissant, et tout autant décrié, Kia Joorabchian a en effet nié d'éventuelles négociations en cours avec le Paris Saint-Germain, affirmant même que du côté du Barça on lui a assuré que Philippe Coutinho n'était pas du tout concerné par le marché des transferts 2019.

« J'ai parlé ces derniers jours avec Pep Segura, le directeur du football à Barcelone. Il m'a dit que le club ne voulait pas vendre Coutinho cet été. A n'importe quel prix. Et puis nous n'avons eu aucun contact avec le PSG pour Coutinho », a précisé Kia Joorabchian, déterminé à ramener un peu de sérénité dans ce dossier...ou à déjà montrer au FC Barcelone qu'il allait falloir trouver un bon deal pour que l'attaquant brésilien soit considéré comme un bonus dans une transaction. Le poker menteur est une des spécialités de l'agent de Coutinho..