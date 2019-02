PSG : L'âge de Kylian Mbappé remis (gentiment) en cause

Dans : PSG, Ligue 1.

Arme offensive n°1 du Paris Saint-Germain avec les absences cumulées de Neymar et Cavani, Kylian Mbappé assume son statut. Buteur contre Manchester United mardi soir, le natif de Bondy a remis ça contre l’ASSE avec un but magnifique, qui a permis aux Parisiens de l’emporter à Geoffroy-Guichard. La précocité de l’international français épate toujours autant en interne et même le capitaine Thiago Silva, qui en a pourtant vu défiler, est épaté. Après le match remporté face aux Verts, le Brésilien se demandait même si Kylian Mbappé avait réellement 20 ans. C’est pour dire…

« Kylian est un joueur très important pour nous. Même avec Cavani et Neymar il est important. Mais maintenant qu’ils sont absents, tout le monde met beaucoup de pression sur lui. Je crois que Kylian n’a pas 20 ans mais plus 28-29 parce qu’il gère très bien cette situation. C’est bien pour l’équipe, c’est bien qu’il marque. Nous sommes contents pour toutes les prestations qu’il vient de faire » a confié un Thiago Silva totalement sous le charme de Kylian Mbappé, lequel porte l’attaque parisienne sur ses épaules en ce moment. Les fans du PSG n’ont plus qu’à espérer que cela dure. Même si dans les prochaines semaines, Thomas Tuchel devra économiser l’ancien attaquant de l’ASM en vue du match retour face à Manchester United.