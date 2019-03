PSG : Kylian Mbappé provoque un duel XXL au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Cet été, le Paris Saint-Germain devrait être un grand animateur du mercato. Et cela pour plusieurs raisons : les dirigeants vont devoir frapper un grand coup pour faire oublier la piteuse élimination dès les 8es de finale de la Ligue des Champions et surtout, il possède dans ses rangs deux joueurs très courtisés avec Neymar et surtout Kylian Mbappé. L’international français figure dans la short-list du Real Madrid, mais Zinedine Zidane n’est pas le seul entraîneur à désirer le joueur formé à Monaco. En effet selon Calcio Mercato, la Juventus Turin caresse également l’espoir de l’accueillir à court terme.

Il faut dire que la Vieille Dame va bousculer son effectif dans le secteur offensif cet été puisque les départs de Paulo Dybala et de Mario Mandzukic ont déjà été planifiés. Pour les remplacer et accompagner Cristiano Ronaldo l’an prochain, plusieurs noms circulent dont ceux de Mauro Icardi, Isco ou encore Alexis Sanchez. Mais à en croire le média italien, le rêve ultime de la Juve est bien évidemment Kylian Mbappé. Bien-sûr, les dirigeants transalpins ne miseront pas tout sur le Français, d’autant qu’ils sont conscients que leurs chances de rafler la mise sont minces. Mais il n’est pas impossible que le champion d’Italie en titre tente sa chance avec une offre concrète soumise au Paris Saint-Germain…