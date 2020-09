PSG : Kylian Mbappé positif au Covid !

Dans : PSG.

Buteur samedi avec la France contre la Suède, Kylian Mbappé a été testé positif au Covid19 et quitte donc immédiatement les Bleus. L'attaquant du PSG sera forfait à Lens et contre l'OM.

Kylian Mbappé avait passé les tests Covid comme l’ensemble des joueurs de l’équipe de France la semaine passée, et les résultats étaient négatifs. Mais mauvaise nouvelle ce lundi soir pour les Bleus, le PSG et bien évidemment le champion du monde puisque la dernière batterie de tests PCR a révélé que Kylian Mbappé était touché à son tour par le coronavirus, même si c'est de manière asymptomatique. Contrairement à ses six coéquipiers du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’était pas parti à Ibiza au retour du Final 8, mais compte tenu de ce résultat positif l’attaquant sera bien évidemment forfait pour le déplacement du PSG jeudi à Lens, et pour la réception de l’Olympique de Marseille dimanche soir au Parc des Princes. Un énorme coup dur pour le club de la capitale déjà privé de joueurs tels que Neymar, Angel Di Maria et Marquinhos.